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≡ Аварийную ситуацию с утечкой газа на магистральном трубопроводе прокомментировали в акимате Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аварийную ситуацию с утечкой газа на магистральном трубопроводе прокомментировали в акимате Костаная
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37585
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.12.19 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже несколько дней в Костанае отмечаются происшествия, связанные с газоснабжением. Сегодня, 20 декабря, без газа вынуждены обходиться жители в районе Дома печати. Речь идет о серьезной аварии.
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§ Тот самый
Re: Аварийную ситуацию с утечкой газа на магистральном...
Тот самый


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Сообщений: 282
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 20.12.19 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:протечкой на трубопроводе в районе перекреста улиц Летунова- Дощанова появились еще в конце прошлой недели. Речь шла о стойком и непонятно откуда взявшемся запахе газа в частном доме, о нескольких хлопках, в том числе и в шкафах с оборудованием "Казахтелекома".


Коммунальщики как обычно - пока не взорвётся или не убьёт кого-нибудь, не почешутся. А мог же и подвал дома рвануть или частный дом. Или идёшь, кинул бычок на землю и привет!
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§ pro100tak
Re: Аварийную ситуацию с утечкой газа на магистральном...
pro100tak


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Сообщений: 412
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 21.12.19 - 03:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зять в теме, наверное. очередной, новый. не в этой, ес-но. другие заботы, другие проблемы, а тут тараканы под ногами
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§ pro100tak
Аварийную ситуацию с утечкой газа на магистральном трубопроводе прокомментировали в акимате Костаная
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 412
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 21.12.19 - 05:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://top-news.kz/kostanajskij-filial-ao-kaztransgaz-ajmak-ne-sobiraetsja-vyplachivat-predprinimateljam-summy-poluchennye-ot-nih-nezakonno/

[Исправлено: pro100tak, 21.12.2019 - 05:48]
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