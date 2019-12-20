Цитата: НГ:протечкой на трубопроводе в районе перекреста улиц Летунова- Дощанова появились еще в конце прошлой недели. Речь шла о стойком и непонятно откуда взявшемся запахе газа в частном доме, о нескольких хлопках, в том числе и в шкафах с оборудованием "Казахтелекома".





Коммунальщики как обычно - пока не взорвётся или не убьёт кого-нибудь, не почешутся. А мог же и подвал дома рвануть или частный дом. Или идёшь, кинул бычок на землю и привет!