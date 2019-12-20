Серый волк Тарифы на воду и канализацию для населения и предпринимателей Костаная не повысятся - "Костанай-Су" #4





(Пользователи) Сообщений: 10973

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 23:55 Цитата: Мурзилка:

а вот качество воды оставляет желать лучшего!

Ещё как оставляет!

Цитата: Coopidon:

Возможно, когда-то в будущем, непрерывно улучшая, постепенно, из наших кранов наших квартир, потечет вода, не уступающая Боржоми или Есенукам

Когда был летом 18 года я не смог понять как этой вонючей жидкостью люди пользуются. Даже подъезды домов провоняли этой водой. Это уже не убогие Есентуки-месентуки, берите выше, лучшие грязелечебницы мира!









Костанай-СУ теперь не только заботится о вашем здоровье, но и будет следть, чтоб бюджетники не передали!





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