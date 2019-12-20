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≡ Тарифы на воду и канализацию для населения и предпринимателей Костаная не повысятся - "Костанай-Су"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Тарифы на воду и канализацию для населения и предпринимателей Костаная не повысятся - "Костанай-Су"
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37585
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.12.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот для бюджетных организаций услуги поставщика подорожают примерно на треть. Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области согласовал с ГКП «Костанай-Су» тарифы на водоснабжение на 2020 год.
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§ Мурзилка
Re: Тарифы на воду и канализацию для населения и...
Мурзилка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 106
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 20.12.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы только и можете долги считать, а вот качество воды оставляет желать лучшего!
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§ Гога
Re: Тарифы на воду и канализацию для населения и...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1831
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.12.19 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему для бюджетных больше?? Им другую воду подают ?
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§ Coopidon
Re: Тарифы на воду и канализацию для населения и...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 426
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 20.12.19 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:
Вы только и можете долги считать, а вот качество воды оставляет желать лучшего!

Думаю здесь вы не правы.
Это раньше, при СССР, вода текла по трубам.
А сейчас, даже есть директор по маркетингу, и все усилия направлены на улучшение вкусовых качеств, а также (подчеркнуто мной) химического состава.
Возможно, когда-то в будущем, непрерывно улучшая, постепенно, из наших кранов наших квартир, потечет вода, не уступающая Боржоми или Есенукам
8-)
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* Серый волк
Тарифы на воду и канализацию для населения и предпринимателей Костаная не повысятся - "Костанай-Су"
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10973
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.12.19 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:
а вот качество воды оставляет желать лучшего!

Ещё как оставляет!
Цитата:
Coopidon:
Возможно, когда-то в будущем, непрерывно улучшая, постепенно, из наших кранов наших квартир, потечет вода, не уступающая Боржоми или Есенукам

Когда был летом 18 года я не смог понять как этой вонючей жидкостью люди пользуются. Даже подъезды домов провоняли этой водой. Это уже не убогие Есентуки-месентуки, берите выше, лучшие грязелечебницы мира!


:lol:

Костанай-СУ теперь не только заботится о вашем здоровье, но и будет следть, чтоб бюджетники не передали!
:lol:

Костанай-Су - Принял и полный порядок!
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