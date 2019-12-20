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§ NG.kz
Образование, жилье, дороги, ЖКХ…
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37585
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.12.19 - 01:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
13 декабря на очередной сессии Костанайского областного маслихата принят бюджет области на 2020-2022 годы. Общий объем запланированных средств в 2020 году в сравнении с текущим периодом увеличился на 11,2% и составляет 313,9 млрд тенге.
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* Серый волк
Re: Образование, жилье, дороги, ЖКХ…
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10973
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.12.19 - 01:48
Комментарий удален модератором.
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* Серый волк
Re: Образование, жилье, дороги, ЖКХ…
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10973
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.12.19 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И ещё прочитал название этой рубрики мельком.
Показалось Полный распад написано.
:lol:
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