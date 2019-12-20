Серый волк Re: Сбежать из общежития пытался костанайский студент, связав... #7





(Пользователи) Сообщений: 10973

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 22:55 Есть интересные вопросы.

А этот студент не мог спуститься вместо четвёртого со второго этажа?

В этом колледже на каждом этаже сидит надзирательница гестаповской наружности?



Тупо прийти в гости к обитателям комнаты на второй этаж.

И уйти из него не вопрос?

Или там как в камерах для особо опасных?



Ещё одна мутность: Цитата: "Воспитатель зашла проверить комнату и не обнаружила студента на месте

Речь о трёх ночи... Даже в тюряге для самых опасных акимов, укравших миллирды, надзиратели не вламываются в камеры посчитать в три часа ночи...

В этом колледже вламываются.



Что-то там не чисто!

Куда шел студент?

И кого там готовят под конвоем и надзором на каждом этаже.



ЗЫ

иногда оставался под делам в общаге МГУ на ночь. Когда на интересных мероприятиях задерживались и проекты обсуждали.

Кто знает это место, там до метро далековато и оно закрывается ночью и до ближайшего хостела на Вернадского минут сорок ночью топать. Да и хостелы в том районе не айс. Есть конечно ночные автобусы, такси, но это ехать..



Чего там в общаге только не делают студенты ночью. В том числе иностранные... Но это их дело и они сами в ответе за свои поступки. Уже взрослые люди. И они решают куда и когда пойдут в огромном мегаполисе.

Но мне даже в голову не может прийти, что кто-то там будет сидеть надзирателем на этажах и считать по кроватям в три ночи тем более.

Здесь же бредятина какая-то описана. Либо в этом учебном заведении маразм в последней стадии, либо конфликт нужно искать с дикарями совсем цивилизованный облик потерявшими