|Есть интересные вопросы.
А этот студент не мог спуститься вместо четвёртого со второго этажа?
В этом колледже на каждом этаже сидит надзирательница гестаповской наружности?
Тупо прийти в гости к обитателям комнаты на второй этаж.
И уйти из него не вопрос?
Или там как в камерах для особо опасных?
Ещё одна мутность: Цитата:
"Воспитатель зашла проверить комнату и не обнаружила студента на месте
Речь о трёх ночи... Даже в тюряге для самых опасных акимов, укравших миллирды, надзиратели не вламываются в камеры посчитать в три часа ночи...
В этом колледже вламываются.
Что-то там не чисто!
Куда шел студент?
И кого там готовят под конвоем и надзором на каждом этаже.
ЗЫ
иногда оставался под делам в общаге МГУ на ночь. Когда на интересных мероприятиях задерживались и проекты обсуждали.
Кто знает это место, там до метро далековато и оно закрывается ночью и до ближайшего хостела на Вернадского минут сорок ночью топать. Да и хостелы в том районе не айс. Есть конечно ночные автобусы, такси, но это ехать..
Чего там в общаге только не делают студенты ночью. В том числе иностранные... Но это их дело и они сами в ответе за свои поступки. Уже взрослые люди. И они решают куда и когда пойдут в огромном мегаполисе.
Но мне даже в голову не может прийти, что кто-то там будет сидеть надзирателем на этажах и считать по кроватям в три ночи тем более.
Здесь же бредятина какая-то описана. Либо в этом учебном заведении маразм в последней стадии, либо конфликт нужно искать с дикарями совсем цивилизованный облик потерявшими