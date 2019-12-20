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§ NG.kz
Сбежать из общежития пытался костанайский студент, связав пять простыней
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37585
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.12.19 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Инцидент произошел в Костанайском индустриально-педагогическом колледже. Первокурсник, проживающий в общежитии, в три ночи решил посетить компьютерный клуб, но получил отказ от воспитателя и вахтера.
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§ сайлау курманов
Re: Сбежать из общежития пытался костанайский студент, связав...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3343
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 20.12.19 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А три часа ночи компьютерный клуб работает что ли? Не знал об этом
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§ Козлов я
Re: Сбежать из общежития пытался костанайский студент, связав...
Козлов я


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Сообщений: 638
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 20.12.19 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ abaika95
Сбежать из общежития пытался костанайский студент, связав пять простыней
abaika95


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Сообщений: 2285
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.12.19 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//три часа ночи компьютерный клуб работает что ли?//



Да иногда и до утра)
Раньше когда у нас только открылись первые клубы мы большой компанией забивали их на всю ночь и до утра рубились в "контру"))

Так что смело открывайте точку возле такого клуба и большие продажи пива энергетиков и хот-догов обеспечены)
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§ Мурзилка
Re: Сбежать из общежития пытался костанайский студент, связав...
Мурзилка


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Сообщений: 106
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 20.12.19 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что за детский сад...
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§ Мурзилка
Re: Сбежать из общежития пытался костанайский студент, связав...
Мурзилка


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Сообщений: 106
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 20.12.19 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Честно, какая-то мутная история.
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§ abaika95
Re: Сбежать из общежития пытался костанайский студент, связав...
abaika95


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Сообщений: 2285
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.12.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Честно, какая-то мутная история/




Ну почему?)
Сила влечения к виртуальной реальности бывает по сильнее наркотиков)
Парень молодой сверкнуло вот у него поиграть)
Хотя мог и с девушкой "списаться" и к ней сигануть а сейчас не признается)
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* Серый волк
Re: Сбежать из общежития пытался костанайский студент, связав...
Серый волк


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Сообщений: 10973
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.12.19 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть интересные вопросы.
А этот студент не мог спуститься вместо четвёртого со второго этажа?
В этом колледже на каждом этаже сидит надзирательница гестаповской наружности?

Тупо прийти в гости к обитателям комнаты на второй этаж.
И уйти из него не вопрос?
Или там как в камерах для особо опасных?

Ещё одна мутность: Цитата:
"Воспитатель зашла проверить комнату и не обнаружила студента на месте

Речь о трёх ночи... Даже в тюряге для самых опасных акимов, укравших миллирды, надзиратели не вламываются в камеры посчитать в три часа ночи...
В этом колледже вламываются. :lol:

Что-то там не чисто! :lol:
Куда шел студент?
И кого там готовят под конвоем и надзором на каждом этаже.

ЗЫ
иногда оставался под делам в общаге МГУ на ночь. Когда на интересных мероприятиях задерживались и проекты обсуждали.
Кто знает это место, там до метро далековато и оно закрывается ночью и до ближайшего хостела на Вернадского минут сорок ночью топать. Да и хостелы в том районе не айс. Есть конечно ночные автобусы, такси, но это ехать..

Чего там в общаге только не делают студенты ночью. В том числе иностранные... :-) Но это их дело и они сами в ответе за свои поступки. Уже взрослые люди. И они решают куда и когда пойдут в огромном мегаполисе.
Но мне даже в голову не может прийти, что кто-то там будет сидеть надзирателем на этажах и считать по кроватям в три ночи тем более.
Здесь же бредятина какая-то описана. Либо в этом учебном заведении маразм в последней стадии, либо конфликт нужно искать с дикарями совсем цивилизованный облик потерявшими
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