Цитата: И. о. руководителя управления экономики и бюджетного планирования Жанна ШАЙМАРДАНОВА сообщила, что к концу года сложилась экономия средств за счет снижения затрат после проведения конкурсов по госзакупкам в сумме 131 млн 256 тыс тенге.

Я не скажу, что это подвиг,но вообще что-то героическое в этом есть!

Думаю, вот ещё одна кандидат в календарь НГ. В рубрику ,,сэкономила 131 млн''

