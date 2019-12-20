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§ NG.kz
Экономию средств по госзакупкам решили использовать на компенсацию недополученных доходов в бюджете Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37585
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.12.19 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 20 декабря, на внеочередной сессии Костанайского областного маслихата депутаты уточнили областной бюджет. Распределяли сумму, сэкономленную за счет снижения затрат по госзакупкам.
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§ Coopidon
Re: Экономию средств по госзакупкам решили использовать на...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 426
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 20.12.19 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И. о. руководителя управления экономики и бюджетного планирования Жанна ШАЙМАРДАНОВА сообщила, что к концу года сложилась экономия средств за счет снижения затрат после проведения конкурсов по госзакупкам в сумме 131 млн 256 тыс тенге.

Я не скажу, что это подвиг,но вообще что-то героическое в этом есть!
Думаю, вот ещё одна кандидат в календарь НГ. В рубрику ,,сэкономила 131 млн''
:-o
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