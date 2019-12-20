ACROS Re: Пора адекватно относиться - Токаев о митингах #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 57

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:54 Разговоры и дебаты вокруг "разрешения" или "неразрешения" проведения митингов - это буря в стакане, искуственно нагнетаемая прикормленными и неприкормленными акординскими политологами. Наш народ в основной своей массе - АПОЛИТИЧНЫЙ. Им до лампочки коммунисты, акжоловцы, нуротановцы и прочая политическая братия. Их больше интересуют проблемы: работы, зарплаты, цены на бензин, что там твориться в ДОМе-2, кто с кем спит, и так далее. Если вдруг, власть примет норму закона о уведомительном характере проведения митингов и всяких разных шествий и ответственности организаторов проведения за безопасность участников митинга, за безопасность окружающей обстановки и инфраструктуры города, то организаторы митингов с ног собьются что бы собрать народ на их сборище, да и переспектива отвечать за всё собьет их пыл. У нас ментальность такая- халявная, не отвечать ни за что.