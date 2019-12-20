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§ NG.kz
Пора адекватно относиться - Токаев о митингах
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37585
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.12.19 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал о проекте закона "О мирных собраниях", который введет уведомительный принцип организации митингов. "Пришло время для того, чтобы прививать общественному сознанию культуру митинга", - сказал Токаев.
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§ ACROS
Re: Пора адекватно относиться - Токаев о митингах
ACROS


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Сообщений: 57
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 20.12.19 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разговоры и дебаты вокруг "разрешения" или "неразрешения" проведения митингов - это буря в стакане, искуственно нагнетаемая прикормленными и неприкормленными акординскими политологами. Наш народ в основной своей массе - АПОЛИТИЧНЫЙ. Им до лампочки коммунисты, акжоловцы, нуротановцы и прочая политическая братия. Их больше интересуют проблемы: работы, зарплаты, цены на бензин, что там твориться в ДОМе-2, кто с кем спит, и так далее. Если вдруг, власть примет норму закона о уведомительном характере проведения митингов и всяких разных шествий и ответственности организаторов проведения за безопасность участников митинга, за безопасность окружающей обстановки и инфраструктуры города, то организаторы митингов с ног собьются что бы собрать народ на их сборище, да и переспектива отвечать за всё собьет их пыл. У нас ментальность такая- халявная, не отвечать ни за что.
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§ Coopidon
Re: Пора адекватно относиться - Токаев о митингах
Coopidon


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Сообщений: 426
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 20.12.19 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Европах, вон постоянно, то митинги, то забастовки. То железнодорожники, то летчики. То лейбористы, то транссексуалы.
А ведь живут, же...не тужат.
Цитата:
понятий "статус организатора", "статус участника", "статус наблюдателя", их права и обязанности

Как то, напрягает. Идёшь мимо митингующих, в магазин, за картошкой. Глянул на них, и ты уже наблюдатель. И у тебя уже есть права и, главное, обязанности.
Попросил расступиться, и ты уже участник.
Крикнул, ''дайте дорогу'', и ты-организатор

:-o
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