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§ drakon
Итоги года - мнение читателей
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18150
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.12.19 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
СОБЫТИЕМ ГОДА всё же можно назвать смену Президента страны..

А событием, века,даже не века,
двухтысячелетия, 2 Президента -
в одной - Стране... :lol: :oops:
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§ ACROS
Итоги года - мнение читателей
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 57
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 20.12.19 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Навряд ли мы тут первые: в Иране тоже два лидера - аятолла и президент, причём аятолла - духовный лидер и по статуса он выше чем Президент Ирана.
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§ Гога
Итоги года - мнение читателей
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1831
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.12.19 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
ACROS
---Тогда , наверное , и Китай можно вспомнить - Дэн Сяопин никогда не занимал пост руководителя страны, но был фактическим руководителем Китая с конца 1970-х до начала 1990-х гг.
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§ alex_60
Итоги года - мнение читателей
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6557
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.12.19 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Чжан Вэньтянь, 1931—1943.
Мао Цзэдун, 1943—1976.
Хуа Гофэн, 1976—1981
.Дэн Сяопин, 1981—1989.
Цзян Цзэминь, 1989—2004.
Ху Цзиньтао, 2004—2012
.Си Цзиньпин, с 15 ноября 2012.
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