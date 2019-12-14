Цитата: yudjin:

аким города-агроном по образованию в паре с акимом области под присмотром учителей сажали деревья в полипропиленовых мешках... которые по указанию экологов на следующий день выдёргивали и сажали снова без мешков... смех, да и только.

Гы!!!!!!!

Я под столом.....

Кто бы рассказал, что такое возможно... ни в жиссссть бы не поверил...



Очень даже можно открыть инновационное предприятие с учетом этой акиматской деятельности.



Читая про деятельность акимов куча людей регулярно и совершенно гарантированно под стол съезжает!



Причём ничего с этим поделать не может!



Ну реально сммммееееешшшшшноооо до сизых чёртиков



То с Большевички чудесатейшие новости про одну знаменитую куртку, то с мельниицы бесов, то улицы ̶т̶е̶н̶и̶с̶т̶ы̶е̶ пенькастые с пеньками всех сортов...

А то как учудят чего-нибудь, хоть стой, хоть падай!



А под столом монитора нееееет! Совсем нет!



Нуно чтоб производительность труда и отдыха не прерывалась организовать производство подстольных мониторов!!!



Очень - очень удобная и нужная вещь!



И жить сразу станет лучше и веселее!