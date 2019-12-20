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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6556
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.12.19 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Время появилось, читаешь всякую хрень.
Вот вчера одна журналистка на пресс-конференции держала табличку " Дайте яду".
Её никто красной краской не обрызгал и не выгнал.
Это России. А нас тут.в нг.

[Исправлено: alex_60, 20.12.2019 - 17:28]
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2285
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.12.19 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Время появилось, читаешь всякую хрень.//



А я два раза пересмотрел эту пресс-конфу)
Незнаю раньше не интересно было а тут прям зашло)
Как Путин от вопросов "уходил" нужно в учебники прописать)
Только ещё заметил,постарел В.В. причем сильно
Мешки под глазами и синеву заретушировали но видно нехорошие впадины-почки
Окончания в словах "проглатывает"-Речевой аппарат уже рушиться и слух

Хоть бы дотянул до 23го

А то что-то неуютно становится от мыслей грядущих((
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6556
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.12.19 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Корпоративы. Новогодние.
Воспоминания же вещь.
Сидим на Уралмаше.
Спирт, танцы.главное до проходной трезвым дойти.
Кус дизельный завод, спирт, разговоры.
Весело было.

[Исправлено: alex_60, 20.12.2019 - 19:25]
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 638
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 20.12.19 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


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Сообщений: 1830
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.12.19 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дракон и Гога спят в кроватках

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=36524&viewmode=flat&sortorder=0&start=7140
---- НЕа , дорогой , ездил - домик присматривал.
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1830
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.12.19 - 21:03
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