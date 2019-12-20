ACROS Re: Токаев решил декриминализировать статью о клевете и... #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 56

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:58 Какой то юридический нонсенс. Какой то неконституционный орган задуманный по воле одного человека ( Токаев) и рекомендованный по соображениям другого человека ( Карин) и не избранный народом, решает то что должен решать конституционный орган - Парламент страны, избранный народом. Парламенту только осталось брать под "козырёк" и выполнять функции коллективной нотариальной конторы.