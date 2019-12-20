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≡ Токаев решил декриминализировать статью о клевете и отказаться от формулировки "возбуждение розни"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Токаев решил декриминализировать статью о клевете и отказаться от формулировки "возбуждение розни"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37583
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.12.19 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о решении декриминализировать статью 130 Уголовного Кодекса – "Клевета" и перевести её в Административный Кодекс. Но мера ответственности останется высокой.
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§ alex_60
Re: Токаев решил декриминализировать статью о клевете и...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6556
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.12.19 - 16:45
Комментарий удален модератором.
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§ abaika95
Токаев решил декриминализировать статью о клевете и отказаться от формулировки "возбуждение розни"
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2285
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.12.19 - 16:48
Комментарий удален модератором.
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§ alex_60
Токаев решил декриминализировать статью о клевете и отказаться от формулировки "возбуждение розни"
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6556
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.12.19 - 16:54
Комментарий удален модератором.
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§ alex_60
Токаев решил декриминализировать статью о клевете и отказаться от формулировки "возбуждение розни"
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6556
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.12.19 - 16:57
Комментарий удален модератором.
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§ alex_60
Re: Токаев решил декриминализировать статью о клевете и...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6556
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.12.19 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да президент правильно говорит.
Но тут че-то ничего
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§ alex_60
Токаев решил декриминализировать статью о клевете и отказаться от формулировки "возбуждение розни"
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6556
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.12.19 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но с котом согласен.
Статью надо изменить.

[Исправлено: alex_60, 20.12.2019 - 19:33]
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§ alex_60
Токаев решил декриминализировать статью о клевете и отказаться от формулировки "возбуждение розни"
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6556
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.12.19 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спикер уверен в том, что для каждого казахстанца должно стать обязанностью владение госязыком///
И как теперь. Как жить. Он законы хоть знает.
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* ACROS
Re: Токаев решил декриминализировать статью о клевете и...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 20.12.19 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой то юридический нонсенс. Какой то неконституционный орган задуманный по воле одного человека ( Токаев) и рекомендованный по соображениям другого человека ( Карин) и не избранный народом, решает то что должен решать конституционный орган - Парламент страны, избранный народом. Парламенту только осталось брать под "козырёк" и выполнять функции коллективной нотариальной конторы.
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