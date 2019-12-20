abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #7144





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2283

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:00 О как

Согласен не по теме с независимостью там

А так да в чем-то даже соглашусь

Как в США дата принятия закона тот и ДН

А 16 можно оставить как день скорби

Но в Нур-султане видно "символизм" правит бал)