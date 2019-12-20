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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6550
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.12.19 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///"Следует приступить к внедрению
уведомительного принципа организации митингов,
что соответствует нашей Конституции.
Митинги допустимы, если они не нарушают закон,
не нарушают общественный порядок
и не мешают покою граждан", - заявил глава государства.//
теперь так.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6550
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.12.19 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Снежок идёт, лепота.
Настоящий Новый Год.
Дракон и Гога спят в кроватках.
И снится им Родина казахская.

[Исправлено: alex_60, 20.12.2019 - 16:49]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6550
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.12.19 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто-то уже отмечает.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2283
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.12.19 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О как
Согласен не по теме с независимостью там
А так да в чем-то даже соглашусь
Как в США дата принятия закона тот и ДН
А 16 можно оставить как день скорби
Но в Нур-султане видно "символизм" правит бал)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6550
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.12.19 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто здесь власть.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2283
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.12.19 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пятница,рабочий день подходит к концу
Предкрайняя пятница в этом году
Кто чем займётся?)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6550
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.12.19 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну если на нг не разрешают свое мнение сказать, то где.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6550
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.12.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я яйца вчера купил.
По 230.тр.десятка.
Лоток.буду соседям продавать.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6550
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.12.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Витал, про чай читал?
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6550
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.12.19 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент вот про свободу слова.
Нг против.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6550
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.12.19 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По теме же написал.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6550
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.12.19 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И предложение нормальное.
Кто против?
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6550
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.12.19 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выставите на голосование
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6550
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.12.19 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
рабочий день подходит к концу

Это ты про кого?
Акимат если
Шиномонтаж работает, такси, магазины.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2283
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.12.19 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Это ты про кого?Акимат еслиШиномонтаж работает, такси, магазины.//



Трудяги)
Я уже домой качу-лечу)
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