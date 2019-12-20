abaika95 Сбежать из общежития пытался костанайский студент, связав пять простыней #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2283

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:45 Цитата-//три часа ночи компьютерный клуб работает что ли?//







Да иногда и до утра)

Раньше когда у нас только открылись первые клубы мы большой компанией забивали их на всю ночь и до утра рубились в "контру"))



Так что смело открывайте точку возле такого клуба и большие продажи пива энергетиков и хот-догов обеспечены)