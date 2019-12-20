/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сбежать из общежития пытался костанайский студент, связав пять простыней		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Сбежать из общежития пытался костанайский студент, связав пять простыней
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37582
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.12.19 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Инцидент произошел в Костанайском индустриально-педагогическом колледже. Первокурсник, проживающий в общежитии, в три ночи решил посетить компьютерный клуб, но получил отказ от воспитателя и вахтера.
Читать новость

§ сайлау курманов
Re: Сбежать из общежития пытался костанайский студент, связав...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3343
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 20.12.19 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А три часа ночи компьютерный клуб работает что ли? Не знал об этом
Профайл Посетить вебсайт

§ Козлов я
Re: Сбежать из общежития пытался костанайский студент, связав...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 637
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 20.12.19 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл

* abaika95
Сбежать из общежития пытался костанайский студент, связав пять простыней
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2283
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.12.19 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//три часа ночи компьютерный клуб работает что ли?//



Да иногда и до утра)
Раньше когда у нас только открылись первые клубы мы большой компанией забивали их на всю ночь и до утра рубились в "контру"))

Так что смело открывайте точку возле такого клуба и большие продажи пива энергетиков и хот-догов обеспечены)
Профайл

§ Мурзилка
Re: Сбежать из общежития пытался костанайский студент, связав...
Мурзилка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 106
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 20.12.19 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что за детский сад...
Профайл

§ Мурзилка
Re: Сбежать из общежития пытался костанайский студент, связав...
Мурзилка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 106
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 20.12.19 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Честно, какая-то мутная история.
Профайл

* abaika95
Re: Сбежать из общежития пытался костанайский студент, связав...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2283
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.12.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Честно, какая-то мутная история/




Ну почему?)
Сила влечения к виртуальной реальности бывает по сильнее наркотиков)
Парень молодой сверкнуло вот у него поиграть)
Хотя мог и с девушкой "списаться" и к ней сигануть а сейчас не признается)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 121
Пользователей: 1
Всего: 122

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх