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§ NG.kz
Тарифы на воду и канализацию для населения и предпринимателей Костаная не повысятся - "Костанай-Су"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37582
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.12.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот для бюджетных организаций услуги поставщика подорожают примерно на треть. Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области согласовал с ГКП «Костанай-Су» тарифы на водоснабжение на 2020 год.
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§ Мурзилка
Re: Тарифы на воду и канализацию для населения и...
Мурзилка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 106
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 20.12.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы только и можете долги считать, а вот качество воды оставляет желать лучшего!
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