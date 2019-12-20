Цитата: abaika95:

Вы судитесь от того что Скаредина ответила "идёт следствие" вместо "проверка гос.аудита"?)

Это дело административное. По ст.456-1 ч.1 КРКобАП - отказ в предоставлении информации. И не более. В данном конкретном случае заявление было подано потому что Скаредина не ответила по существу заданного вопроса по билетам, сославшись на несуществующее досудебное расследование по реализации билетов.



Утрировать не надо, я же чётко написал. Это сейчас она в суде говорит - шло не досудебное расследование по билетам, а аудит (в официальном ответе пишет, что не ответит, так как следствие).



На момент ответа (5 декабря) ни того ни другого не было (аудит шёл с 6 по 12 декабря). Если не могла ответить на тот момент, так как шёл аудит, то согласно закону, в таких случаях надо ответить так - срок рассмотрения обращения продлён, ответим по завершении проверки, ждите. Всего лишь.



А тут чётко был ответ - ответить не можем, так как тайна следствия и всё такое (досудебное расследование, которого нет). То есть отказано в предоставлении ответа по существу заданного вопроса - как раз ст.456-1 КРКобАП и регламентирует этот вопрос. Дело АДМИНИСТРАТИВНОЕ и конкретно по этому вопросу.