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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2277
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.12.19 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//таки думаете там есть спонтанные вопросы?///


Думаю пропускают несколько) специальных)

Но отреагировал он нехорошо)
Видать "отсебятина" была в вопросе)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1825
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.12.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
----Снукер закончился ,вкл - про газ разговор . И куча цифр . Неужели вы думаете , что можно помнить столько ?
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2277
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.12.19 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Снукер закончился ,вкл - про газ разговор . И куча цифр . Неужели вы думаете , что можно помнить столько ?//



Определенно нет,поэтому он такие паузы делает перед тем как сказать фразу) и перед тем как сказать что-то более конкретное, льет воду,ждёт ответа по наушничку)

Вот вопрос про бытовое насилие был не по сценарию,поэтому он перед тем как ответить начал троллить журналиста)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1825
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.12.19 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Через полчаса - биатлон !! Вот это интересно и почти непредсказуемо!
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1825
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.12.19 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Биатлон тоже закончился во Франции . Бежали в +11 - немец победил . Пойду , погуляю.
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12294
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.12.19 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто знает - почему сегодня не было мобильного интернета где-то с 18.30 до 20.00? Дело даже не в самом отсутствии интернета, а в причинах - просто так не отключают.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4150
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.12.19 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Наверное потому что один из самых дешёвых в мире ;-)
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12294
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.12.19 - 07:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Наверное потому что один из самых дешёвых в мире

У всех не было. Но у теле2 включился быстро, а на билайне не было. Подозреваю, был "большой шухер" о котором мы не знаем.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2277
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.12.19 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Кто знает - почему сегодня не было мобильного интернета где-то с 18.30 до 20.00? Дело даже не в самом отсутствии интернета, а в причинах - просто так не отключают.//




Может как-то с терактом на Лубянке вчерашним связано

По времени впринципе совпадает

Пол 6 по мск первые сообщения пошли
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§ Yorik
Флуд и оффтопик (часть 4)
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 840
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 20.12.19 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
У всех не было

На Kcell никаких перебоев не было.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6535
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.12.19 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//В Нур-Султане началось заседание Национального совета общественного доверия,
в котором принимает участие глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев,
Ранее сообщалось, что глава государства
примет участие в другом мероприятии
- в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в Санкт-Петербурге. Однако позже стало известно, что вместо лидера государства на международную встречу отправится Лидер нации Нурсултан Назарбаев.
Связано это с тем, что Первый Президент и нынешний глава государства
не посещают совместно одно и то же мероприятие,
которое проходит за пределами страны.
По словам пресс-секретаря президента,
это стало полноценной традицией.///

вот такие традиции при двух президентах.
Казахстан единственное государство в мире,
которое имеет двух президентов.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2277
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.12.19 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
От чего,президент занимается конкретными рабочими делами


А "лидер нации" поехал лицом посветить на совет)

Как вам пресс-конф вчерашняя кстати Алекс?)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6535
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.12.19 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Как вам пресс-конф вчерашняя


да я вроде вчера одной фразой все сказал.
интересно он подставной был или нет.
сейчас мысль пришла.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6535
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.12.19 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
егов что то уже три дня запросы не обрабатывает.
макса надо вызывать.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6535
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.12.19 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Глава фракции сторонников
президента Украины Владимира Зеленского
«Слуга народа» Давид Арахамия
хочет вернуть алкогольные напитки
в буфет Верховной Рад//
будут сегодня голосовать.
на трезвяк(не уверен правда) постоянные драки,
теперь интереснее будет.
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