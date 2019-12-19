alex_60 Флуд и оффтопик (часть 4) #7136





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6535

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:29 //В Нур-Султане началось заседание Национального совета общественного доверия,

в котором принимает участие глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев,

Ранее сообщалось, что глава государства

примет участие в другом мероприятии

- в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в Санкт-Петербурге. Однако позже стало известно, что вместо лидера государства на международную встречу отправится Лидер нации Нурсултан Назарбаев.

Связано это с тем, что Первый Президент и нынешний глава государства

не посещают совместно одно и то же мероприятие,

которое проходит за пределами страны.

По словам пресс-секретаря президента,

это стало полноценной традицией.///



вот такие традиции при двух президентах.

Казахстан единственное государство в мире,

которое имеет двух президентов.