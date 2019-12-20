|Цитата:
abaika95:
тем более в статье написано что обращение от руководителя ЦЗПП и везде фамилия руководителя фигурирует) получается вы от физ лица подавали обращение и иск или от имени организации?) Немного непонятно вот тут)
А это проблема правоприменительной практики по административным делам по ст.456-1 ч.1 КРКобАП. Противоречие существенное в самом законе есть. Обращение в адрес Скарединой было направлено от имени общественного объединения и подписано было мною как должностным лицом организации. То есть запрос был от юридического лица. Но в суд заявления по ст.456-1 ч.1 КРКобАП вправе подать ТОЛЬКО физические лица. Вот такая вот коллизия (сейчас, кстати, занимаюсь этим вопросом - прошу инициировать рассмотрение вопроса о внесении изменений в КРКобАП и соблюсти в этой части конституционный принцип равенства всех перед законом и судом, чтобы юридические лица также вправе были подать заявление по ст.456-1 ч. КРКобАП в суд). Это действительно сейчас спорный вопрос.