/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по эксплуатации рудненского колеса обозрения открыли новые обстоятельства в работе скандального аттракциона		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по эксплуатации рудненского колеса обозрения открыли новые обстоятельства в работе скандального аттракциона
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37578
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.12.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иск руководителя центра защиты прав потребителей Рудного Николая Гиньятова к заместителю акима города Елене СКАРЕДИНОЙ рассматривается в специализированном административном суде. Гиньятов обвиняет чиновницу в незаконном ограничении права доступа к информации.
Читать новость

§ abaika95
Re: Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2277
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.12.19 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//По гражданским делам по колесу обозрения - есть представитель ЦЗПП, он участвует. Что не так?//




Да нет просто...я думаю вам выше надо расти а для этого иногда нужно лицом на таких делах "посветить") тем более в статье написано что обращение от руководителя ЦЗПП и везде фамилия руководителя фигурирует) получается вы от физ лица подавали обращение и иск или от имени организации?) Немного непонятно вот тут)
Профайл

* Сталкер
Re: Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 393
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 20.12.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вы судитесь от того что Скаредина ответила "идёт следствие" вместо "проверка гос.аудита"?)

Это дело административное. По ст.456-1 ч.1 КРКобАП - отказ в предоставлении информации. И не более. В данном конкретном случае заявление было подано потому что Скаредина не ответила по существу заданного вопроса по билетам, сославшись на несуществующее досудебное расследование по реализации билетов.

Утрировать не надо, я же чётко написал. Это сейчас она в суде говорит - шло не досудебное расследование по билетам, а аудит (в официальном ответе пишет, что не ответит, так как следствие).

На момент ответа (5 декабря) ни того ни другого не было (аудит шёл с 6 по 12 декабря). Если не могла ответить на тот момент, так как шёл аудит, то согласно закону, в таких случаях надо ответить так - срок рассмотрения обращения продлён, ответим по завершении проверки, ждите. Всего лишь.

А тут чётко был ответ - ответить не можем, так как тайна следствия и всё такое (досудебное расследование, которого нет). То есть отказано в предоставлении ответа по существу заданного вопроса - как раз ст.456-1 КРКобАП и регламентирует этот вопрос. Дело АДМИНИСТРАТИВНОЕ и конкретно по этому вопросу.
Профайл Посетить вебсайт

* Сталкер
Re: Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 393
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 20.12.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
тем более в статье написано что обращение от руководителя ЦЗПП и везде фамилия руководителя фигурирует) получается вы от физ лица подавали обращение и иск или от имени организации?) Немного непонятно вот тут)

А это проблема правоприменительной практики по административным делам по ст.456-1 ч.1 КРКобАП. Противоречие существенное в самом законе есть. Обращение в адрес Скарединой было направлено от имени общественного объединения и подписано было мною как должностным лицом организации. То есть запрос был от юридического лица. Но в суд заявления по ст.456-1 ч.1 КРКобАП вправе подать ТОЛЬКО физические лица. Вот такая вот коллизия (сейчас, кстати, занимаюсь этим вопросом - прошу инициировать рассмотрение вопроса о внесении изменений в КРКобАП и соблюсти в этой части конституционный принцип равенства всех перед законом и судом, чтобы юридические лица также вправе были подать заявление по ст.456-1 ч. КРКобАП в суд). Это действительно сейчас спорный вопрос.
Профайл Посетить вебсайт

§ abaika95
Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по эксплуатации рудненского колеса обозрения открыли новые обстоятельства в работе скандального аттракциона
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2277
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.12.19 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А тут чётко был ответ - ответить не можем, так как тайна следствия и всё такое (досудебное расследование, которого нет). То есть отказано в предоставлении ответа по существу заданного вопроса - как раз ст.456-1 КРКобАП и регламентирует этот вопрос. Дело АДМИНИСТРАТИВНОЕ и конкретно по этому вопросу.//



Не утрирую,но на деле выходит что.....
Ай ладно обидетесь еще)

Все понятно.)
Профайл

§ abaika95
Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по эксплуатации рудненского колеса обозрения открыли новые обстоятельства в работе скандального аттракциона
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2277
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.12.19 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Это действительно сейчас спорный вопрос//



Вот поэтому было и непонятно) спасибо что разъяснили)
Профайл

* Сталкер
Re: Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 393
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 20.12.19 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
но на деле выходит что.....

Ничего на деле не выходит! Не додумываете))))) Чётко же пишу - административка, отказ в предоставлении информации. Информацию же просил - значит, нужна была. А тут её не дали под надуманным предлогом - формально не дали, формально подал по факту того, что не дали. Ради чего этот суд? Да ради суда, что информацию не дали, сама суть ст.456-1 КРКобАП в этом...)))))) Но информация мне всё равно нужна - иначе бы не просил её столько времени.
Профайл Посетить вебсайт

§ alex_60
Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по эксплуатации рудненского колеса обозрения открыли новые обстоятельства в работе скандального аттракциона
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6535
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.12.19 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
колесо, колесо.
мы на чертовом крутились колесе...
мне наше , советское ,всегда нравилось, воздух, вращайся смотри.
Вон река Тобол, вон люди идут..машина Жигули едет.
а эти кабинки.
вот в германиях тоже кабинки.
сел с детьми раз.
оборот за тридцать секунд.
фигня.

[Исправлено: alex_60, 20.12.2019 - 13:10]
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: DrDjekel

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 143
Пользователей: 3
Всего: 146

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх