Victor Yang Re: Уголовное дело Василия Розинова «едет» в Костанай из... #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 12294

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 22:09 Меня мучает два вопроса - почему отказались брать в залог недвижимость? И почему сейчас нельзя продать часть бизнеса и расплатиться с банком? Тут дело явно не в долге банку, а значит - не всё хорошо для подсудимого.