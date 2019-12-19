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≡ Уголовное дело Василия Розинова «едет» в Костанай из Генеральной прокуратуры РК		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Уголовное дело Василия Розинова «едет» в Костанай из Генеральной прокуратуры РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37576
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.12.19 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оригиналы следственных материалов затребовал суд №2 Костаная, в котором с 17 сентября 2019 года идет процесс в отношении предпринимателя. Основатель группы компаний «Иволга» обвиняется в мошенничестве.
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§ сайлау курманов
Re: Уголовное дело Василия Розинова «едет» в Костанай из...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3340
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 19.12.19 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куда дели зерно? Надо инквизицию вызвать и под пытками добиться правды. А так его не найти. Темный лес
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§ Victor Yang
Re: Уголовное дело Василия Розинова «едет» в Костанай из...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12294
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.12.19 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня мучает два вопроса - почему отказались брать в залог недвижимость? И почему сейчас нельзя продать часть бизнеса и расплатиться с банком? Тут дело явно не в долге банку, а значит - не всё хорошо для подсудимого.
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§ сайлау курманов
Re: Уголовное дело Василия Розинова «едет» в Костанай из...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3340
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 20.12.19 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
 — Евразийский банк развития, который выдал ТОО «Иволга холдинг» $80 млн кредитных средств под личные гарантии Розинова и залог в виде товарного зерна. Оне верить шефу никак нельзя, он лично получал от рук самого главного ордена и другие награды. Тут два варианта: или зерно прикарманили директора хпп и выставили козлом отпущения или другое, сам шеф что-то намудрил. Судье предстоит трудная задача
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§ Серый волк
Уголовное дело Василия Розинова «едет» в Костанай из Генеральной прокуратуры РК
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10965
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.12.19 - 01:37
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§ Дантист
Re: Уголовное дело Василия Розинова «едет» в Костанай из...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 613
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 20.12.19 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Удивляет, почему не сработала стандартная схема с выездом на "лечение" в Лондон. Самонадеянность подвела?
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