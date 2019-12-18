сайлау курманов Re: Про судебных исполнителей #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3340

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:47 Мусора и вправду нет, все что возможно, а это картон и целофан все забирают ушлые ребята из вторсырья да ещё за деньги, и вот тогда ещё много лет назад я возмущался, а за что это я должен платить, но все равно меня обязали, мол экология, СЭС что-то там придумала. Я предложил снизить расценки, но они отвечали отказом. Они были монополистами и творили что хотели. Расторгнуть договор мне не давали по причине что меня кто-то должен обслуживать. Вот такая грустная история...