/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Про судебных исполнителей		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Про судебных исполнителей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37576
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.12.19 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотел бы обсудить работу судебных исполнителей, этих вершителей судеб,справедливости и правосудия. Возможно, своими стараниями они делают благое дело, однако не в моем случае.
Читать новость

§ сайлау курманов
Re: Про судебных исполнителей
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3340
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 20.12.19 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мусора и вправду нет, все что возможно, а это картон и целофан все забирают ушлые ребята из вторсырья да ещё за деньги, и вот тогда ещё много лет назад я возмущался, а за что это я должен платить, но все равно меня обязали, мол экология, СЭС что-то там придумала. Я предложил снизить расценки, но они отвечали отказом. Они были монополистами и творили что хотели. Расторгнуть договор мне не давали по причине что меня кто-то должен обслуживать. Вот такая грустная история...
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 151
Пользователей: 0
Всего: 151

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх