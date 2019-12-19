abaika95 «За несколько месяцев человек превращается в овощ» - очередная акция по закрашиванию «синтетики» прошла в Костанае #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2263

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:24 Цитата-//Бороться с причинами нужно, а не со следствиями и последствиями//







Ну вот подскажите как бороться с человеком который сидит например в Челябинске его никто не видел не знает,он нанимает через интернет (даркнет который очень сложно отследить) себе в Костанае закладчиков,те по его наводке выходят на поставщиков (так их же закладчиков) в Костанае,берут сколько нужно товара,закладывают где указал Челябинец и все) закладчиков берут кучами только это не решает проблему)





Далее вопрос полегче "расколоть" закладчиков и через них найти поставщиков, но самое интересное они с ними тоже не встречались лично) те также заклали товар там где нужно)) в итоге замкнутый круг

Деньги все имеют хорошие,счета не перекрыть они открыты где-нибудь в Бельгии и через сложные махинации в итоге в руках главного Челябинского)



Вопрос а как товар вообще попал в Костанай?

Его привезли другие закладчики которым заплатили и которые также нашли товар по указанному адресу)



Поэтому нам показывают малое,замазку адресов,но работы не початый край)