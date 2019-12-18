Lex Re: Про судебных исполнителей #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 377

Регистрация: 22.06.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:21 Собственно чего Вы ожидали?

Код: трения с мусоровывозящей фирмой, я гордо отказывался платить за их услуги по причине отсутствия мусора

А эти вещи как пытались доказать- на бобах да на картах? Что-то не нравится, собирается доказательная база, опираясь на пункты Законов составляется исковое заявление и благодаря Код: Мой дипломатический талант пригодился

Я два месяца бегаю по конторам, оплатил все их услуги вплоть до нанятых

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Всё гениальное на самом деле очень просто. А тупо не платить да спорить как старушка на подъезде, ну я не знаю, дело конечно Ваше, я как челядь обыкновенная, не умудренная дипломатическими извращениями, по старинке свожу счеты с ̶ж̶и̶з̶н̶ь̶ю̶ недругами, путём подачи искового, либо отмахиваясь отзывами на исковое/претензионное.