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§ NG.kz
Про судебных исполнителей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37576
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.12.19 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотел бы обсудить работу судебных исполнителей, этих вершителей судеб,справедливости и правосудия. Возможно, своими стараниями они делают благое дело, однако не в моем случае.
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§ Сабыр
Re: Про судебных исполнителей
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 284
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 18.12.19 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец судебник.
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§ abaika95
Re: Про судебных исполнителей
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2263
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.12.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Мой дипломатический талант пригодился//




Это хорошо когда есть такой талант)
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§ Coopidon
Re: Про судебных исполнителей
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 422
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 18.12.19 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Саке!
Если заменить в тексте:
Цитата:
я гордо отказывался платить за их услуги по причине отсутствия мусор

слово гордо, на глупо...
Текст статьи становится более понятным...
8-)
Рс Цитата:
дипломатический талант

По приставки это называется в течении нескольких лет водить за нос. Ну или лепить горбатого...
РРс грустная история :-o
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§ arman_kst
Re: Про судебных исполнителей
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 382
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.12.19 - 08:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жалобу пишите в их коллегию, если сроки все прошли.
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§ Lex
Re: Про судебных исполнителей
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 377
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 19.12.19 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Собственно чего Вы ожидали?
Код:
трения с мусоровывозящей фирмой, я гордо отказывался платить за их услуги по причине отсутствия мусора

А эти вещи как пытались доказать- на бобах да на картах? Что-то не нравится, собирается доказательная база, опираясь на пункты Законов составляется исковое заявление и благодаря Код:
Мой дипломатический талант пригодился
пишется исковое заявление. И на выходе с суда уже уверенно знаешь, что нужно либо платить за услуги, либо Код:
Я два месяца бегаю по конторам, оплатил все их услуги вплоть до нанятых
..

Всё гениальное на самом деле очень просто. А тупо не платить да спорить как старушка на подъезде, ну я не знаю, дело конечно Ваше, я как челядь обыкновенная, не умудренная дипломатическими извращениями, по старинке свожу счеты с ̶ж̶и̶з̶н̶ь̶ю̶ недругами, путём подачи искового, либо отмахиваясь отзывами на исковое/претензионное.
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§ Lex
Re: Про судебных исполнителей
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 377
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 19.12.19 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
представляю Stalker(а) смахивающего левой рукой слезу с лица, второй намахивая рюмку дабы вразумить шо це було зраз, як що це развидеть.
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§ сайлау курманов
Re: Про судебных исполнителей
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3340
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 19.12.19 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть тянут, я вот планирую вояж в Первопристольную, а там ещё куда, пусть только меня не выпустят, закидаю исками, взыщу с них побольше
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§ Victor Yang
Про судебных исполнителей
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12293
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.12.19 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Пусть тянут, я вот планирую вояж в Первопристольную, а там ещё куда, пусть только меня не выпустят, закидаю исками, взыщу с них побольше

Смешной ты, Сайлау. Ты сейчас лучше разберись, а не потом закидывай.
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§ abaika95
Про судебных исполнителей
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2263
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.12.19 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Пусть тянут, я вот планирую вояж в Первопристольную, а там ещё куда, пусть только меня не выпустят, закидаю исками, взыщу с них побольше//





А к Сталкеру обращались?)
Или у вас как я понял что-то не заладилось общение?)
Ну должен же помочь)
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§ сайлау курманов
Re: Про судебных исполнителей
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3340
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 19.12.19 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и отливаются мышкины слезы, а я то просил по доброму монополиста тогдашнего, умерьте свои аппетит, и будет вам счастье. Сейчас объявился конкурент этой самой фирме мусорной у которого расценки ниже на один тенге! И народ потянулся , вангую разборки в том числе судебные ещё впереди, председатели КСК пишут претензии бывшему монополисту , намечается грандиозный шухер
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§ dandiv
Re: Про судебных исполнителей
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 833
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 19.12.19 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
я гордо отказывался платить за их услуги по причине отсутствия мусора

А я хочу спросить только одно - а такое возможно вообще?
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§ сайлау курманов
Re: Про судебных исполнителей
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3340
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 19.12.19 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я расторг договор с этой жадной до халявы фирмой и перебежал другим.пусть лапу сосут,
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§ elektron
Re: Про судебных исполнителей
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4150
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.12.19 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

Сайлау, мусор же был? Каждый производит мусор. Да и не в этом дело. Главное, что договор был. Значит нужно было платить или расторгать договор. А так теперь ещё и за приставов платить придётся. 🙄
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§ лимон
Про судебных исполнителей
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1180
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 19.12.19 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
А я хочу спросить только одно - а такое возможно вообще?


как видим - возможно, но недолго и с последующим ворохом проблем ;-)

Цитата:
elektron:
мусор же был? Каждый производит мусор


в деревне всё что горит - сжигается, металл сдается, за что платить? (стеклотара только остается) да и в посёлках нет оплаты за мусор, но это не точно :lol:
мы с частного сектора сами вывозим на свалку в мешках, куб был около 400-500тг.

[Исправлено: лимон, 20.12.2019 - 00:04]
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