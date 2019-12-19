/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Адвокат оспаривает запрет на распространение аудио и видео из суда		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Адвокат оспаривает запрет на распространение аудио и видео из суда
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37575
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.12.19 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ерлан Газымжанов не согласен с решением Департамента по обеспечению деятельности судов Верховного суда, которое, по мнению адвоката, ограничивает гласность и открытость судебного процесса.
Читать новость

§ сайлау курманов
Re: Адвокат оспаривает запрет на распространение аудио и видео...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3338
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 19.12.19 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню Иван , приятель мой тягался с дорожной полицией что те втюхали ему незаконные перевозки, тогда возник вопрос о съёмках на телефон, судья ясно сказал- по первому требованию можем выдать аудио-видео съёмку , кстати прямо в центре помещения где происходит процесс с потолка висят четыре камеры
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 135
Пользователей: 2
Всего: 137

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх