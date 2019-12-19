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Куратор темы: drakon
§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1825
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.12.19 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
---Менталитет у них другой . Может и живут богаче поэтому ?
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Ответить Новый топик
Страница 206 из 206«1...204205206
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