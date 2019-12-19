abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #7128





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2263

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:26 Цитата-//Снукер закончился ,вкл - про газ разговор . И куча цифр . Неужели вы думаете , что можно помнить столько ?//







Определенно нет,поэтому он такие паузы делает перед тем как сказать фразу) и перед тем как сказать что-то более конкретное, льет воду,ждёт ответа по наушничку)



Вот вопрос про бытовое насилие был не по сценарию,поэтому он перед тем как ответить начал троллить журналиста)