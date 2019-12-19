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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2263
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.12.19 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//таки думаете там есть спонтанные вопросы?///


Думаю пропускают несколько) специальных)

Но отреагировал он нехорошо)
Видать "отсебятина" была в вопросе)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1825
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.12.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
----Снукер закончился ,вкл - про газ разговор . И куча цифр . Неужели вы думаете , что можно помнить столько ?
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2263
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.12.19 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Снукер закончился ,вкл - про газ разговор . И куча цифр . Неужели вы думаете , что можно помнить столько ?//



Определенно нет,поэтому он такие паузы делает перед тем как сказать фразу) и перед тем как сказать что-то более конкретное, льет воду,ждёт ответа по наушничку)

Вот вопрос про бытовое насилие был не по сценарию,поэтому он перед тем как ответить начал троллить журналиста)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1825
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.12.19 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Через полчаса - биатлон !! Вот это интересно и почти непредсказуемо!
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1825
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.12.19 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Биатлон тоже закончился во Франции . Бежали в +11 - немец победил . Пойду , погуляю.
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