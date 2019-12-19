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§ NG.kz
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Затобольске
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37575
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.12.19 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цены на предновогодней ярмарке, которая пройдет 21 декабря, обещают сделать на 15-20% ниже рыночных. Об этом сообщает акимат поселка Затобольск на своей странице в Instagram. Рекомендуемые цены - в этой статье.
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§ Гога
Re: Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Затобольске
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1825
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.12.19 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нравится мне такие обзоры читать.Цены сравнивать.
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