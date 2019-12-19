Тот самый Re: Казахстан вошёл в ТОП-5 стран мира с самым дешёвым... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 280

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:18 Цитата: abaika95: Дело в другом почему в стране при не самом мега быстром инете такая плата за интернет? Всмысле того раз большие зарплаты то и плату надо брать большую?)



Ну так-то логично: работники их телекомов также получают большие зарплаты, сделать интернет по $11,2 они явно не смогут. Ну, и опять же, скорость - одно, а есть ещё задержки, джиттер и пр. показатели, по которым качество интернета определяется. Может у них не самый быстрый, но качественный. Большинство не почувствует разницы между 50 и 250 Мбит/с. Также может конкуренции нет или лицензии/частоты и пр. дорогие.



Ещё не очень понятно как рассчитывали и что за цены брали. Например, у нас указана цена $11,2/месяц. Но за эти деньги у нас можно подключить в пакете интернет и 2 симки с мобильным интернетом, а у некоторых операторов еще и домашний телефон войдёт в цену (4500 тенге). Возможно и канадцы также продают пакетами или даже дают роутер/телефоны типа бесплатные.