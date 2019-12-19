/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Свалки Костаная». «Обратите свой взор на школу»		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
«Свалки Костаная». «Обратите свой взор на школу»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37573
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.12.19 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос о санитарном состоянии СШ № 22, расположенной по адресу пр. Кобланды батыра, 46/1, задала акиму Костаная Кайрату Ахметову на блоге акима области жительница города Елена ПИМЕНОВА. В общем описании школы, в которой 26 лет не было ремонта, был вопрос и о свалке, устроенной прямо на территории учебного заведения.
Читать статью

§ Гога
Re: «Свалки Костаная». «Обратите свой взор на школу»
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1822
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.12.19 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда -то , очень давно , проходил там педпрактику!В то время невозможно было даже подумать , что возможна такая свалка.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 131
Пользователей: 0
Всего: 131

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх