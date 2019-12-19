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§ NG.kz
Есть такая традиция - горку заливать
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37573
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.12.19 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый год уже не за горами, и каждый готовится к нему по-своему. Кто-то во всю закупает продукты для праздничного стола, кто-то ищет сказочные костюмы детям для новогоднего утренника. А кто-то, как наши герои, старается создать праздничное настроение сразу для всех соседей.
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§ abaika95
Re: Есть такая традиция - горку заливать
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2262
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.12.19 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец Евгений!)
Вот не зря "наш Варламов"
Да даже получше
Тот просто ходит и ноет как все плохо
А наш ещё и дело делает
Жму руку.)
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§ Гога
Re: Есть такая традиция - горку заливать
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1822
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.12.19 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Побольше бы таких активных жителей ! Которые дело делают , не болтают.
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