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§ NG.kz
Рыба на столе - символ изобилия
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37573
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.12.19 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рождественский, новогодний столы без рыбы - нонсенс. Во всяком случае, хотя бы селедка под шубой дежурит у нас на праздничных столах почти повсеместно.
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§ Гога
Re: Рыба на столе - символ изобилия
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1822
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.12.19 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А какое хе из щуки - пальчики оближешь!
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