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§ NG.kz
Своеобразный, пахучий, аутентичный
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37565
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.12.19 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прежде чем отправиться в Китай, я умышленно не смотрела ни единого видео о нем: лучше один раз увидеть вживую, чем сто раз чужими глазами. К тому же муж знал уже почти все о том месте, куда мы полетим, поэтому я была как за каменной стеной. Китайской.
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§ drakon
Re: Своеобразный, пахучий, аутентичный
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18143
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.12.19 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, Татьяна Батанова,
это новая Журналистка?
Или просто - путешественница?... :lol: :oops:
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§ alex_60
Re: Своеобразный, пахучий, аутентичный
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6521
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.12.19 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Леша и Аня.
нормально.
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