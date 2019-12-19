abaika95 Тимур ГАФУРОВ: Отцы и дети #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2247

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:53 Цитата-//фэйсом как говорится не вышел... или блатом.//







Ну вон Тарасов по соседству живёт,заблатуйся) он только рад будет себе такого компетентного сотрудника взять)







Цитата-//А хозяйство вести - это не х... часами дорогими трясти на общественных слушаниях.//



Согласен) вот и не будешь трясти) только хозяйство только работа)







Цитата-//Здравомыслящего, грамотного и компетентного не надо переубеждать. Он итак знает.//





Если знатоки игры ЧГК друг друга переубеждают во время обсуждения вопросов,то наших то и подавно надо)

У нас то все знатоки от таксиста до депутата во всех вопросах политического устройства)