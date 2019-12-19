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§ NG.kz
Тимур ГАФУРОВ: Отцы и дети
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37565
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.12.19 - 09:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ на церемонии награждения ко Дню независимости заявил: нужно привлечь новую волну управленцев в систему государственной власти, и отметил: первый шаг сделан - формируется молодежный президентский резерв.
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§ abaika95
Тимур ГАФУРОВ: Отцы и дети
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2247
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.12.19 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//фэйсом как говорится не вышел... или блатом.//



Ну вон Тарасов по соседству живёт,заблатуйся) он только рад будет себе такого компетентного сотрудника взять)



Цитата-//А хозяйство вести - это не х... часами дорогими трясти на общественных слушаниях.//

Согласен) вот и не будешь трясти) только хозяйство только работа)



Цитата-//Здравомыслящего, грамотного и компетентного не надо переубеждать. Он итак знает.//


Если знатоки игры ЧГК друг друга переубеждают во время обсуждения вопросов,то наших то и подавно надо)
У нас то все знатоки от таксиста до депутата во всех вопросах политического устройства)
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§ abaika95
Тимур ГАФУРОВ: Отцы и дети
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2247
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.12.19 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Наверняка в этот президентский резерв затянут внуков нынешних небожителей и круг замкнется, настоящих патриотов страны среди них нет и не будет//


Ну в Америке в порядке вещей отец ЦРУшник затем президент, потом его сын президент,отец сенатор- его сын один из лучших президентов за всю историю США, а братья губернаторы и министры юстиции) элита


Хотя согласен Галым Байтук уже поднял вопрос о том что многовато "сынков" дошло до финала,но и обыкновенных парней и девчат тоже немало прошло

Так что будем смотреть)
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§ Козлов я
Re: Тимур ГАФУРОВ: Отцы и дети
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 635
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 19.12.19 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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