NG.kz Своеобразный, пахучий, аутентичный



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 37565

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:09 Прежде чем отправиться в Китай, я умышленно не смотрела ни единого видео о нем: лучше один раз увидеть вживую, чем сто раз чужими глазами. К тому же муж знал уже почти все о том месте, куда мы полетим, поэтому я была как за каменной стеной. Китайской.

Читать статью



