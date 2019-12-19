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§ NG.kz
Мобильное приложение по продаже билетов запустило АО «Пассажирские перевозки»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37565
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.12.19 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"В связи с тем, что программная разработка работает в тестовом режиме, компания будет признательна за комментарии и предложения по улучшению интерфейса и функционалу приложения" - пояснили в пресс-службе.
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§ maxsaf
Re: Мобильное приложение по продаже билетов запустило АО...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4613
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.12.19 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
эл.почта - clpp2012@mail.ru

Похоже на личную почту сотрудника акимата :lol:
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