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§ NG.kz
Как казахстанцы отдохнут на Новый год?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37565
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.12.19 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сразу после встречи нового, 2020 года, жителей страны ждет 4 выходных дня при пятидневной рабочей неделе: рабочий день 3 января перенесли на 5 января. Таким образом, отдыхать казахстанцы будут с 1 по 4 января.
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§ alex_60
Как казахстанцы отдохнут на Новый год?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6521
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.12.19 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
спасибо.

[Исправлено: alex_60, 19.12.2019 - 11:02]
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§ Victor Yang
Как казахстанцы отдохнут на Новый год?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12290
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.12.19 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вторник, 7 января, является выходным днем – согласно Закону "О праздниках", в этот день отмечается православное Рождество.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37107

В корне неверное утверждение! 7 января в Законе "О праздниках" не фигурирует. Это выходной день согласно ТК РК (ст. 84, п.5). Также как и Курбан-Айт.

[Исправлено: Victor Yang, 19.12.2019 - 11:37]
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