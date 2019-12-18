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§ NG.kz
Работодатели в Казахстане будут отвечать за дискриминацию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37565
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.12.19 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мажилис в первом чтении одобрил поправки в законодательство по охране труда. Ключевые нормы законопроекта озвучил министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов.
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* Victor Yang
Работодатели в Казахстане будут отвечать за дискриминацию
Victor Yang


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Сообщений: 12290
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.12.19 - 07:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
мне зачем эти проблемы?

Трудовое законодательство для того и нужно, чтобы сферический капиталист в вакууме не заелся так как это описывает один форумчанин с коммунизмом головного мозга. Так-то тебе и больничный работникам оплачивать незачем, но ведь будешь платить.
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§ Добринцофф
Работодатели в Казахстане будут отвечать за дискриминацию
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6875
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 19.12.19 - 08:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Так-то тебе и больничный работникам оплачивать незачем, но ведь будешь платить.

Конечно буду,тут только один нюанс.Можно ходить на работу ,что бы зарабатывать деньги,а можно что бы болеть ,получать минималку ну и соответсвенно с неё больничные.Бесконечно болеть то же не получится,так как вдруг окажется,что такая вакансия больше не нужна и самое главное нужно не просто придти на работу ,а ещё уволиться так, что бы потом тебя взяли на другую работу,мне вот допустим сейчас очень известное в городе предприятие которому требуется продавец,звонит с просьбой охарактеризовать моего бывшего работника и вот если я скажу ,что работничек постоянно сидел на больничных,как думаешь захотят такого взять другие?
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* Victor Yang
Работодатели в Казахстане будут отвечать за дискриминацию
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12290
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.12.19 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
если я скажу ,что работничек постоянно сидел на больничных

Я не говорю про "постоянно" - я говорю в общем. Тебе же всё равно не особо хочется оплачивать больничный даже один раз в год? Да и отпуск туда же.
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