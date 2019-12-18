Добринцофф Работодатели в Казахстане будут отвечать за дискриминацию #16





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6875

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 08:43 Цитата: Victor Yang:

Так-то тебе и больничный работникам оплачивать незачем, но ведь будешь платить.

Конечно буду,тут только один нюанс.Можно ходить на работу ,что бы зарабатывать деньги,а можно что бы болеть ,получать минималку ну и соответсвенно с неё больничные.Бесконечно болеть то же не получится,так как вдруг окажется,что такая вакансия больше не нужна и самое главное нужно не просто придти на работу ,а ещё уволиться так, что бы потом тебя взяли на другую работу,мне вот допустим сейчас очень известное в городе предприятие которому требуется продавец,звонит с просьбой охарактеризовать моего бывшего работника и вот если я скажу ,что работничек постоянно сидел на больничных,как думаешь захотят такого взять другие?