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§ NG.kz
Работодатели в Казахстане будут отвечать за дискриминацию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37555
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.12.19 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мажилис в первом чтении одобрил поправки в законодательство по охране труда. Ключевые нормы законопроекта озвучил министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов.
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§ abaika95
Re: Работодатели в Казахстане будут отвечать за дискриминацию
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2234
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.12.19 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Предлагается предоставить работникам, осуществляющим уход за больным членом семьи, право на режим неполного рабочего времени//


А оплата будет как за полный день?)
Каверзное предложение,трудовые конфликты неминуемы)
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§ Victor Yang
Работодатели в Казахстане будут отвечать за дискриминацию
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12286
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.12.19 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А оплата будет как за полный день?)

Очень вряд ли. Так и будет - за соответствующее количество часов.
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§ Добринцофф
Re: Работодатели в Казахстане будут отвечать за дискриминацию
Добринцофф


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Сообщений: 6874
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 18.12.19 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Очень вряд ли. Так и будет - за соответствующее количество часов.

По моему-это справедливо сколько времени отработал за столько и получил,а за недостающие часы пусть доплачивает министерство труда и социальной защиты.
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§ Victor Yang
Работодатели в Казахстане будут отвечать за дискриминацию
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12286
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.12.19 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
По моему-это справедливо сколько времени отработал за столько и получил

Ну да. В законе речь о другом идёт - о ПРАВЕ РАБОТАТЬ неполный день, если надо ухаживать за больным. А то у нас ведь как - или работай 40 часов в неделю (а то и больше) или увольняйся. Понятно, что при таких условиях работодателю будет неудобно, особенно в маленьких организациях. Но в Европе как-то дают работать по часам всем желающим - как они это делают?
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§ сайлау курманов
Re: Работодатели в Казахстане будут отвечать за дискриминацию
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3331
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 18.12.19 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Законодатели странные люди, если кому-то надо ухаживать за больным, пусть сидят дома, я что ли должен работать за них и к тому же оплачивать это.
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§ Victor Yang
Работодатели в Казахстане будут отвечать за дискриминацию
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12286
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.12.19 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
я что ли должен работать за них и к тому же оплачивать это.

Можно нанять двоих на полставки.
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§ Добринцофф
Работодатели в Казахстане будут отвечать за дискриминацию
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6874
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 18.12.19 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну да. В законе речь о другом идёт - о ПРАВЕ РАБОТАТЬ неполный день, если надо ухаживать за больным. А то у нас ведь как - или работай 40 часов в неделю (а то и больше) или увольняйся. Понятно, что при таких условиях работодателю будет неудобно, особенно в маленьких организациях. Но в Европе как-то дают работать по часам всем желающим - как они это делают?

Одно дело когда работодателю нужен работник на неполный день,а другое когда приходит такой работничек со своими проблемами и начинает права качать,тут элементарно совесть надо иметь.
Например у меня сейчас один продавец приходит к 8 утра,а второй к 15 часам,просто потому что вдвоём с утра там делать нечего.Вот так же и в Европе.
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§ Добринцофф
Работодатели в Казахстане будут отвечать за дискриминацию
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6874
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 18.12.19 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Можно нанять двоих на полставки.

А можно четверых на четверть.
Только зачем если человек хочет придти на работу отработать смену и получить норм з\п,а не делить её на четыре части.
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§ abaika95
Работодатели в Казахстане будут отвечать за дискриминацию
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2234
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.12.19 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Можно нанять двоих на полставки//



Зачем? если можно взять одного без больных родственников)


Работодателей тоже можно понять,лишний геморр им добавляют)
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§ Coopidon
Re: Работодатели в Казахстане будут отвечать за дискриминацию
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 422
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 18.12.19 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кроме того, предлагается закрепить обязанность работодателя по сохранению за гражданами места работы на период прохождения срочной воинской службы через предоставление им отпуска без сохранения заработной платы

У нас помню сотрудница. Работала-работала. Потом решила в декрет. Потом отпуск по уходу за ребёнком до 3 лет. Видимо ей понравилось. И она ещё также 2 раза. Не выходя на работу.
Нет, я не спорю, дело нужное и для страны, полезное.
:-x
Но вопросы остаются...
:-o
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§ Victor Yang
Работодатели в Казахстане будут отвечать за дискриминацию
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12286
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.12.19 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
можно четверых на четверть. Только зачем если человек хочет придти на работу отработать смену и получить норм з\п,а не делить её на четыре части.

Ну это если человек может позволить себе работать полный день. А если все четыре не могут этого? Студенты, например?
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§ Victor Yang
Работодатели в Казахстане будут отвечать за дискриминацию
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12286
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.12.19 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Работодателей тоже можно понять

Можно, но работников больше чем работодателей.
Цитата:
Добринцофф:
другое когда приходит такой работничек со своими проблемами и начинает права качать

Тут же сказано - "сохранение рабочих мест" , а не обеспечение каждого работника такими условиями. Возможно даже пропишут минимальный стаж в организации для возникновения такого обязательства у работодателя.
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§ Добринцофф
Работодатели в Казахстане будут отвечать за дискриминацию
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6874
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 18.12.19 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну это если человек может позволить себе работать полный день. А если все четыре не могут этого? Студенты, например?

Вот пусть у студентов голова и болит,мне зачем эти проблемы?
Мало того ,что за всех этих людей кучу налогов платить надо,так ещё и в случае чего за работу спросить не с кого будет,потому что они её по очереди делали и целый день менялись.
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§ Добринцофф
Работодатели в Казахстане будут отвечать за дискриминацию
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6874
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 18.12.19 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Возможно даже пропишут минимальный стаж в организации для возникновения такого обязательства у работодателя.

Во Франции доже допрописывались с правами работника,там теперь официально никто на работу брать не хочет,потому что возьми его и потом всю жизнь ему должен.
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