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≡ Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в Костанае встретили первый лоукостер FlyArystan		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в Костанае встретили первый лоукостер FlyArystan
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37555
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.12.19 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый лоукостер авиакомпании FlyArystan (подразделение компании «Эйр Астана») приземлился в Костанае сегодня, 18 декабря. Он прибыл из Нур-Султана около 11.30. Его встречали по всем законам казахского гостеприимства.
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§ drakon
Re: Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18141
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.12.19 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Ура

Летали люди. И никаких Аирбусов... :lol: :oops:
И детали - же.По всей огромной стране... :-P ;-)
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§ Coopidon
Re: Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 422
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 18.12.19 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Там и вторая часть есть.
От буквы м до буквы я.
Но мы же не будем иронизировать, да?
Люди же хочут же грандиозных же планов.
Зачем их разочаровывать?
:-o
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Страница 2 из 2«12
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