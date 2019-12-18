Цитата: Victor Yang:

Ну да. В законе речь о другом идёт - о ПРАВЕ РАБОТАТЬ неполный день, если надо ухаживать за больным. А то у нас ведь как - или работай 40 часов в неделю (а то и больше) или увольняйся. Понятно, что при таких условиях работодателю будет неудобно, особенно в маленьких организациях. Но в Европе как-то дают работать по часам всем желающим - как они это делают?

Одно дело когда работодателю нужен работник на неполный день,а другое когда приходит такой работничек со своими проблемами и начинает права качать,тут элементарно совесть надо иметь.

Например у меня сейчас один продавец приходит к 8 утра,а второй к 15 часам,просто потому что вдвоём с утра там делать нечего.Вот так же и в Европе.