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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Странный вопрос
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37555
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.12.19 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании правительства сообщил, что за этот год продовольственные товары подорожали на 9,7%. Не исключил он и дальнейшего подорожания мяса, хлеба и молока.
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§ Добринцофф
Николай ВОРОНИН: Странный вопрос
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6874
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 16.12.19 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Вот я себе не могу позволить автомобиль - это удобно, но всё равно хороший пожиратель бюджета. И если есть автомобиль в семье - значит, не всё так плохо или люди не умеют правильно распоряжаться деньгами. Тем более, если речь идёт о ...оповозке, т.е. автомобиле, который не помогает зарабатывать деньги.

Я жопо....у продал за ненадобностью,оставил только рабочую лошадку,на двух машинах одновременно ездить не будешь,одной вполне хватает.
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§ alex_60
Николай ВОРОНИН: Странный вопрос
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6505
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.12.19 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
) Откуда инфа?)


от верблюда. самая точная.

[Исправлено: alex_60, 16.12.2019 - 16:15]
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§ alex_60
Николай ВОРОНИН: Странный вопрос
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6505
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.12.19 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
на двух машинах одновременно ездить не


холостяк?
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§ Добринцофф
Николай ВОРОНИН: Странный вопрос
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6874
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 16.12.19 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
холостяк?

Да,смотри на ТНТ новый выпуск,я там к Бузовой подкатывать буду. :lol:
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§ alex_60
Николай ВОРОНИН: Странный вопрос
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6505
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.12.19 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
я там к Бузовой подкатывать буду.

да вот писали.
Спектакль окончен: «План Б» провалился – Бузова отказалась от женихов из шоу и сама нашла мужа.

[Исправлено: alex_60, 16.12.2019 - 16:22]
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§ abaika95
Николай ВОРОНИН: Странный вопрос
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2234
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.12.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//от верблюда. самая точная.//




И не поспоришь же) если у человека такие информаторы,доказыват ему что-то бессмысленно)
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§ alex_60
Николай ВОРОНИН: Странный вопрос
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6505
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.12.19 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

сегодня кстати опять .
часов десять утра.
в рахате.
яйца жк с1 230/310.и те и те в наличии.
по 230 только в лотках по тридцать были,
вроде столько и не надо, но взял упаковку.

[Исправлено: alex_60, 16.12.2019 - 16:32]
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§ Добринцофф
Николай ВОРОНИН: Странный вопрос
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6874
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 16.12.19 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
яйца жк с1 230/310.и те и те в наличии.

Интересно посмотреть на того кто возьмёт такие же по 310.
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§ alex_60
Николай ВОРОНИН: Странный вопрос
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6505
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.12.19 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

У них ближе к кассам ещё стоят
Поддоны-социальные цены-.. Рис, гречка, сахар.. Цены я не смотрел
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§ Сталкер
Re: Николай ВОРОНИН: Странный вопрос
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 385
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 18.12.19 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Никто не может по сей день ответить на вопрос, почему дорожает мясо?». Такой вопрос прозвучал из уст Дариги Назарбаевой// - это серьёзно?! :-x Или шутка просто? Судя по цитате, нет, именно мясо её обеспокоило...

Неужели спикер целого Сената не знает и никто ей не может поведать истину, что мясо не на дереве растёт. Как такая новость переварится, можно тогда как обухом по голове сообщить, что состоит мясо, собственно, из того, что оно поедало до того, как стать мясом...

Вопрос надо задавать правильно: почему дорожает зерно и его отходы? Для простого сельчанина тонна не только зерновых кормов в сравнении последних нескольких лет подорожала в разы, но и подорожали сено, солома, прочее... А мясо в разы не подорожало почему-то. Хотя и должно бы. С такими ценами на корма - откуда поголовье?! И откуда цена на мясо будет приемлемой? Отсюда и вытекающие последствия следует ожидать, которые лишь усугубятся в ближайшие несколько лет.
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