Сталкер Re: Николай ВОРОНИН: Странный вопрос #24





(Полноправные пользователи) Сообщений: 385

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:21 //Никто не может по сей день ответить на вопрос, почему дорожает мясо?». Такой вопрос прозвучал из уст Дариги Назарбаевой// - это серьёзно?! Или шутка просто? Судя по цитате, нет, именно мясо её обеспокоило...



Неужели спикер целого Сената не знает и никто ей не может поведать истину, что мясо не на дереве растёт. Как такая новость переварится, можно тогда как обухом по голове сообщить, что состоит мясо, собственно, из того, что оно поедало до того, как стать мясом...



Вопрос надо задавать правильно: почему дорожает зерно и его отходы? Для простого сельчанина тонна не только зерновых кормов в сравнении последних нескольких лет подорожала в разы, но и подорожали сено, солома, прочее... А мясо в разы не подорожало почему-то. Хотя и должно бы. С такими ценами на корма - откуда поголовье?! И откуда цена на мясо будет приемлемой? Отсюда и вытекающие последствия следует ожидать, которые лишь усугубятся в ближайшие несколько лет.