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§ NG.kz
Нашествие рекламных истуканов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37555
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.19 - 02:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
13 декабря на очередной сессии Костанайского областного маслихата планируется принять правила размещения наружной (визуальной) рекламы в населенных пунктах и за их пределами, а также вдоль автомобильных дорог Костанайской области. Поможет ли этот документ упорядочить размещение рекламных объектов, чтобы они давали населению полезную информацию, не причиняя жизненных неудобств? Или это будет ничего не добавляющий дубликат республиканских нормативно-правовых актов?
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§ Адам
Re: Нашествие рекламных истуканов
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 955
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 14.12.19 - 02:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что там будет по расклейке на дверях, стенах и окнах подъездов?.. :-x














и т. д. ... :-x
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§ Coopidon
Re: Нашествие рекламных истуканов
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 422
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 18.12.19 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Друзья жалуются. Живут в ,,Г''. Рядом с ,,Тремя этажами дверей'' на Карбышева, рядом с кольцом на Ауежай.
Не так давно эти ,,Три этажа м..й'' поставили неоновую рекламу своих этажей, так друзья говорят, что вечером, могут не включать свет.
От этой рекламы, в квартире светло, как днём!
:-o
Куда смотрит охраняющие органы!?
Рс пошутил, что можно экономить на электричестве- они обиделись...
:oops:
Может хозяин этажей прочитать, хоть покраснеет от стыда
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