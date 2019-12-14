Coopidon Re: Нашествие рекламных истуканов #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 422

Регистрация: 08.10.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:10 Друзья жалуются. Живут в ,,Г''. Рядом с ,,Тремя этажами дверей'' на Карбышева, рядом с кольцом на Ауежай.

Не так давно эти ,,Три этажа м..й'' поставили неоновую рекламу своих этажей, так друзья говорят, что вечером, могут не включать свет.

От этой рекламы, в квартире светло, как днём!



Куда смотрит охраняющие органы!?

Рс пошутил, что можно экономить на электричестве- они обиделись...



Может хозяин этажей прочитать, хоть покраснеет от стыда