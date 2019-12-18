Цитата: Все они оказались без акцизных марок, что является нарушением закона.



Так ведь можно же наклеить.

Цитата: Товарный знак является поддельным, но сильно похож на настоящий, чем продавец вводил в заблуждение покупателей.

Ну наверняка, если бы такие товары везли через границу, а граница же надёжно закрыта, то такие бы товары точно бы не пропустили...бы..



Значит остаётся только одно...

Инопланетяне ночью спускаются на транспортных НЛОфурах и продают этот контрафакт нашим простодушным, доверчивым бизнесвуман, бизнеследям и бизнесменам.

