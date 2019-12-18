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≡ Шампунь с чужим товарным знаком, сигареты без акцизок - партию нелегальных товаров уничтожили в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Шампунь с чужим товарным знаком, сигареты без акцизок - партию нелегальных товаров уничтожили в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37555
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.12.19 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
4 949 сашетов шампуня "Head & Shompoos” и 225 пачек сигарет разных марок без акцизных марок сожгли сегодня, 18 декабря, в котельной, расположенной на территории УК 161/11 (колонии-поселении).
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§ сайлау курманов
Re: Шампунь с чужим товарным знаком, сигареты без акцизок -...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3331
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 18.12.19 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отдали бы обитателям этой самой колонии,
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§ Coopidon
Re: Шампунь с чужим товарным знаком, сигареты без акцизок -...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 418
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 18.12.19 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все они оказались без акцизных марок, что является нарушением закона.

Так ведь можно же наклеить.
Цитата:
Товарный знак является поддельным, но сильно похож на настоящий, чем продавец вводил в заблуждение покупателей.

Ну наверняка, если бы такие товары везли через границу, а граница же надёжно закрыта, то такие бы товары точно бы не пропустили...бы..
:-x
Значит остаётся только одно...
Инопланетяне ночью спускаются на транспортных НЛОфурах и продают этот контрафакт нашим простодушным, доверчивым бизнесвуман, бизнеследям и бизнесменам.
:-o
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