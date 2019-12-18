Coopidon Re: Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в... #14





(Полноправные пользователи) Сообщений: 418

Регистрация: 08.10.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:01 Цитата: Архимед Мухамбетов сел в кресло, откинулся на нем, открыл багажные полки, поинтересовался, сколько в самолете санузлов.

Меня, кстати, тоже интересовал этот вопрос.

Ольга!

Я Вас уважаю (Вы же знаете, что я Вас уважаю!), но в статье, я ответ на этот вопрос не увидел.

Неужели Акиму на него не ответили?

