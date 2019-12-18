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≡ Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в Костанае встретили первый лоукостер FlyArystan		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в Костанае встретили первый лоукостер FlyArystan
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37555
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.12.19 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый лоукостер авиакомпании FlyArystan (подразделение компании «Эйр Астана») приземлился в Костанае сегодня, 18 декабря. Он прибыл из Нур-Султана около 11.30. Его встречали по всем законам казахского гостеприимства.
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§ пешеход
Re: Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в...
пешеход


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 133
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 18.12.19 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только с подрядчиками сразу урегулируйте один вопрос работы - услуги и наоборот услуги - работы, а то ЖКХ города не сразу смогли порешать по данным терминам.
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§ abaika95
Re: Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2234
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.12.19 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Жайлауова пояснила, что стоимость билетов на перелет из Костаная в Нур-Султан начинается от 5 999 тенге. В нее входит оплата места и ручной клади максимальным весом 5 кг. Провоз дополнительной ручной клади и багажа оплачивается отдельно из расчета 15 кг – 1 500 тенге.//



Нуууу неплохо..) главное чтоб места были)
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§ Гога
Re: Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1805
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 18.12.19 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
через CIP-зал
---- Это что такое -новинка какая-то?
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§ alex_60
Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в Костанае встретили первый лоукостер FlyArystan
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6505
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.12.19 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Да, попугаи через вип зал.
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§ Гога
Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в Костанае встретили первый лоукостер FlyArystan
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1805
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 18.12.19 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
alex_60
----Не , Шура , серьезно - что это такое ?
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§ abaika95
Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в Костанае встретили первый лоукостер FlyArystan
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2234
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.12.19 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//через CIP-зал---- Это что такое -новинка какая-то?//




порылся в Гугле,не понял в чем существенное отличие от вип-зала?)

Модно видать сейчас так называть)
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§ Гога
Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в Костанае встретили первый лоукостер FlyArystan
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1805
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 18.12.19 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
----Спасибо! А то alex_60 не смог ответить . И теперь к вам вопрос - не многовато - ли 4 млрд . на реконструкцию 4800 кв.метров??
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§ arman_kst
Re: Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 379
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 18.12.19 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне важнее рейсы до Алматы и обратно, до Шымкента и обратно, где долго ехать на поезде А Акмола находится рядом. Можно на поезде, сел вечером, утром там.
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§ arman_kst
Re: Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 379
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 18.12.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Сейчас я посмотрел самолет, очень удобный салон для пассажиров..." - он не очень удобный, т.к. расстояние между креслами минимальны, ну и сами кресла не сильно наклоняются. Но учитывая цену (8-9 тыс тенге с багажом, если покупать за 1,5-2 месяца вперед), то нормально
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* drakon
Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в Костанае встретили первый лоукостер FlyArystan
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18140
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.12.19 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Мне важнее рейсы до Алматы и обратно

А мне из Гамбурга до КОстаная,
и обратно... :lol: :oops:
Через рукав, чтобы - выхолить... :-P
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§ abaika95
Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в Костанае встретили первый лоукостер FlyArystan
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2234
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.12.19 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//теперь к вам вопрос - не многовато - ли 4 млрд . на реконструкцию 4800 кв.метров??//




Интересный вопрос
А главное по адресу
Хорошо сейчас погуглю сколько нынче реконструкция ВПП стоит,отвечу)
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§ Гога
Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в Костанае встретили первый лоукостер FlyArystan
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1805
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 18.12.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
---ВВП не причем ,речь о реконструкции терминала аэропорта Костаная - около 4 млрд тенге. Здание было построено в 1975 году,
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§ Coopidon
Re: Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 418
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 18.12.19 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
У нас грандиозные планы для вашего региона и Костаная – открыть перелеты не только в столицу, но и другие города: Караганду, Алматы, Актобе.

Ура

:-o
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§ Coopidon
Re: Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 418
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 18.12.19 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Архимед Мухамбетов сел в кресло, откинулся на нем, открыл багажные полки, поинтересовался, сколько в самолете санузлов. 

Меня, кстати, тоже интересовал этот вопрос.
Ольга!
Я Вас уважаю (Вы же знаете, что я Вас уважаю!), но в статье, я ответ на этот вопрос не увидел.
Неужели Акиму на него не ответили?
:-x
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