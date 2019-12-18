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§ NG.kz
Работодатели в Казахстане будут отвечать за дискриминацию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37554
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.12.19 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мажилис в первом чтении одобрил поправки в законодательство по охране труда. Ключевые нормы законопроекта озвучил министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов.
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§ abaika95
Re: Работодатели в Казахстане будут отвечать за дискриминацию
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2233
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.12.19 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Предлагается предоставить работникам, осуществляющим уход за больным членом семьи, право на режим неполного рабочего времени//


А оплата будет как за полный день?)
Каверзное предложение,трудовые конфликты неминуемы)
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§ Victor Yang
Работодатели в Казахстане будут отвечать за дискриминацию
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12282
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.12.19 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А оплата будет как за полный день?)

Очень вряд ли. Так и будет - за соответствующее количество часов.
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