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§ NG.kz
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37554
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.12.19 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
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§ alex_60
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6505
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.12.19 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
А я тут трохи коньячка местного


бухает , пишет по ночам. спит в сарайчике.
богема.
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§ drakon
Re: Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18139
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.12.19 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
.НАДО ли - интересно кому ??

Давай, в Деревеньку - скидывай.
Она для этого и создана. Читай коммент 1-2,
в первой части... :lol: :oops:
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§ alex_60
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6505
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.12.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Давай, в Деревеньку - скидывай.


не советую, он тут трет жестко.
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§ Гога
Re: Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1802
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 18.12.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
alex_60
---Переходим во флуд??
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§ kbkz1980
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4570
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 18.12.19 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какое шампанское на НГ взять?
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§ alex_60
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6505
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.12.19 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Хорошее.
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§ drakon
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18139
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.12.19 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Какое шампанское на НГ взять?

Настоящее, французское... :lol: :oops:
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§ Козлов я
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 634
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 18.12.19 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Жемчужину" алмаатинскую. Гораздо лучше "Советского".
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§ Хозяин
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
Хозяин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 83
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 18.12.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любое Просекко! Цены от 3 000. Подделок не бывает, похмелья тоже нет :-)
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§ Yorik
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 839
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 18.12.19 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
"Жемчужину" алмаатинскую. Гораздо лучше "Советского"

:-o :-x
Цитата:
Хозяин:
Просекко

Поддержу.
Ну и "Асти" для ассортимента (оно чуть слаще Просекко).
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§ alex_60
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6505
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.12.19 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну товарищи алкоголики,
Сколько вас, ощущающих вкус в 24.00.
Шампанского.
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§ abaika95
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2233
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.12.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Жемчужину" алмаатинскую. Гораздо лучше "Советского".//




Согласен!)
Жемчужина слаще и мягче вкус)



Цитата-//Ну товарищи алкоголики,Сколько вас, ощущающих вкус в 24.00.Шампанского.//


Только 24.00 и жду чтобы вкус шампунского ощутить)
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§ kbkz1980
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4570
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 18.12.19 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мужчины спасибо!
Просекко обяз.попробую.
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§ alex_60
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6505
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.12.19 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Только 24.00 и жду чтобы вкус шампунского ощутить)

Я тоже, но утром уже не помню.вкуса. мартини и виски забивают.
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