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§ NG.kz
Огни новогодней ёлки зажгут сегодня. Чего ждать костанайцам от этого торжества?
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37554
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.12.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Церемония зажжения новогодней ёлки пройдет на площади перед облакиматом. Начало праздника - в 18.00. Как сообщили "НГ" в пресс-службе акимата Костаная, до начала церемонии горожан будут развлекать массовыми играми и новогодними песнями.
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§ yudjin
Re: Огни новогодней ёлки зажгут сегодня. Чего ждать костанайцам...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6286
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.12.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сделать в выходной, например вчера, что рухнама не позволяет?
4 выходных было...как отмечать не придумали, кроме квеста с оцеплением Парка Победы и придумывания срочного вывоза снега, ничего в городе и не проводилось.
Сегодня рабочий день, вторая смена до 6-7 вечера.
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