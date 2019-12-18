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≡ Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в Костанае встретили первый лоукостер FlyArystan		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в Костанае встретили первый лоукостер FlyArystan
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37550
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.12.19 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый лоукостер авиакомпании FlyArystan (подразделение компании «Эйр Астана») приземлился в Костанае сегодня, 18 декабря. Он прибыл из Нур-Султана около 11.30. Его встречали по всем законам казахского гостеприимства.
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§ пешеход
Re: Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в...
пешеход


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 133
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 18.12.19 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только с подрядчиками сразу урегулируйте один вопрос работы - услуги и наоборот услуги - работы, а то ЖКХ города не сразу смогли порешать по данным терминам.
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§ abaika95
Re: Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в...
abaika95


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Сообщений: 2227
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.12.19 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Жайлауова пояснила, что стоимость билетов на перелет из Костаная в Нур-Султан начинается от 5 999 тенге. В нее входит оплата места и ручной клади максимальным весом 5 кг. Провоз дополнительной ручной клади и багажа оплачивается отдельно из расчета 15 кг – 1 500 тенге.//



Нуууу неплохо..) главное чтоб места были)
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§ Гога
Re: Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1795
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 18.12.19 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
через CIP-зал
---- Это что такое -новинка какая-то?
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§ alex_60
Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в Костанае встретили первый лоукостер FlyArystan
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6501
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.12.19 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Да, попугаи через вип зал.
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